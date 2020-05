Albania: premier Rama, entro fine mese confini di nuovo aperti ai turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania riaprirà i confini entro la fine di maggio e si prepara ad accogliere nuovamente i turisti. Lo ha dichiarato il primo ministro albanese Edi Rama parlando oggi in parlamento a Tirana. "Vi sto dicendo che a maggio l'Albania sarà pienamente aperta, i confini saranno aperti. Stiamo per prepararci alla stagione turistica", ha dichiarato Rama, citato dall'agenzia di stampa "Ata". L'Albania non ha registrato nuovi decessi per il coronavirus da oltre due settimane: "Se dovesse arrivare una seconda ondata, sarà molto più grave della prima che abbiamo superato", ha riconosciuto Rama. "La affronteremo con la stessa serietà", ha aggiunto.(Alt)