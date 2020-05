Russia: Rosneft fa causa a "Rbk" per articolo su asset in Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il network russo "Rbk" ha ricevuto notifica della decisione di Rosneft di intentare una causa per tutelare la reputazione aziendale in seguito alla pubblicazione di un articolo sulla società di sicurezza privata di Ryazan (controllata dal gruppo), che ha ricevuto una partecipazione negli asset venezuelani della petrolifera di stato. Rosneft ha stimato il danno, sulla base delle quotazioni in borsa, in 43 miliardi di rubli (554 milioni di euro), cifra che chiede di recuperare dal network russo. Rosneft giustificato l'entità del danno con il fatto che nella giornata di borsa che ha seguito la pubblicazione dell'articolo, le azioni della società hanno mostrato debolezza rispetto all'andamento generale del mercato: una crescita dello 0,4 per cento contro l'1,5 per cento dell'indice Micex su petrolio e gas, si afferma nella nota. La capitalizzazione di Rosneft alla chiusura è risultata di 43 miliardi di rubli inferiore rispetto a quella che sarebbe probabilmente stata in presenza di una crescita coerente con il mercato. Rosneft ritiene che "Rbk" abbia diffuso informazioni provocatorie, creando "l'impressione di una transazione precedentemente annunciata" sul ritiro di Rosneft dal Venezuela. La compagnia petrolifera ha affermato che i redattori hanno distorto l'essenza dell'accordo, nel quale è la Federazione Russa il reale proprietario dei beni venezuelani. (segue) (Rum)