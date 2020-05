Russia: Rosneft fa causa a "Rbk" per articolo su asset in Venezuela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza si è appreso che che una delle società di sicurezza del gruppo Rosneft, RN-Okhrana-Ryazan Llc, è diventata proprietaria dell'80 per cento del Natsionalnij Neftyanoj Konsortsium (National Petroleum Consortium - Noc), attraverso il quale la petrolifera di stato in precedenza possedeva un'importante risorsa produttiva in Venezuela. Le informazioni diffuse da "Rbk" non erano inesatte ma il titolo non gradito a Rosneft serviva a riflettere il ruolo tecnico della società di sicurezza privata nell'accordo, ha dichiarato Peter Kanaev, capo dell'ufficio editoriale congiunto. "Siamo lieti della valutazione dell'impatto di 'Rbk' su ciò che sta accadendo nel mercato russo e mondiale", ha affermato Nikolaj Molibog, direttore generale del network, e ha aggiunto che l'azienda è pronta a continuare a fornire informazioni equilibrate. Rosneft ha in precedenza citato in giudizio "Rbk" nel 2016 per danno reputazionale a causa della pubblicazione del titolo "Sechin ha chiesto al governo di proteggere Rosneft da BP". (Rum)