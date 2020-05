Civitavecchia: ordinanza anti-incendi, divieti ed obblighi dal 15 giugno al 30 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata firmata dal sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco l'ordinanza anti-incendi per il 2020. Anche quest'anno i termini per le prescrizioni da osservare sono quelli già stabiliti da legge regionale del 2002, che fissano dal 15 giugno al 30 settembre il periodo di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi. Con questo provvedimento scatta quindi "il divieto, in tutto il territorio comunale, di compiere azioni che possano arrecare anche solo potenzialmente, pericolo mediato o immediato di incendio nel periodo di massima pericolosità di rischio di incendi boschivi e precisamente nel periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre2020, in tutte le zone boscate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi od incolti". Si dispone inoltre "il divieto di deposito e di accensione di immondizie di qualsiasi natura, di bruciamento di stoppie e di altri residui di lavorazione, incluse l'accensione di fuochi per qualsivoglia finalità (ripulitura di erbe ed arbusti, barbecue, fuochi di artificio, fuochi di bivacco o di campeggio temporanei)". (segue) (Com)