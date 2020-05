Civitavecchia: ordinanza anti-incendi, divieti ed obblighi dal 15 giugno al 30 settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 15 giugno vige inoltre l'obbligo della "ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della legge regionale 19/09/1974, n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri; la ripulitura da parte degli Enti interessati (Anas, Ferrovie dello Stato, Consorzi di bonifica, università Agrarie, comandi militari, amministrazione di Roma Area Città metropolitana) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette di cui al punto precedente) presente lungo fossi, canali, scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada; la graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade, per una fascia di almeno 10/20 metri di profondità". L'ordinanza specifica che "i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni a persone, animale e/o beni mobili e immobili che si dovessero verificare a seguito di incendi per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite". (segue) (Com)