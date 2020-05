Civitavecchia: ordinanza anti-incendi, divieti ed obblighi dal 15 giugno al 30 settembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È specificatamente vietato, sempre nel periodo compreso tra 15 giugno e 30 settembre, "accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque pericolo d'incendio; per i conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche parcheggiare sui prati e nei boschi; entro il limite di duecento metri dall'estremo margine del bosco accendere fuochi; gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese. Su chiunque incombe, inoltre l'obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e di collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento. Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l'obbligo di darne immediato avviso alle autorità competenti all'uopo preposte". (Com)