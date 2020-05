Fase 2: assessore De Corato, per qualche spritz non si può mettere a rischio riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo che per qualche spritz e qualche incontro notturno-serale nelle zone della movida non possiamo mettere a rischio la riapertura perché c'è sempre il problema del ritorno" del coronavirus. Lo ha detto l'assessore di Regione Lombardia alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, commentando il vertice che si è svolto ieri in Prefettura Milano in cui è stata elaborata una strategia per evitare gli assembramenti in particolare nelle zone della movida milanese. "Ai sindaci e ai comandati delle polizia locali" della Lombardia "auspichiamo e chiediamo di utilizzare al massimo gli agenti in straordinario notturno e serale per evitare che si facciano passi indietro che creerebbero guai ulteriori", ha aggiunto De Corato.(Rem)