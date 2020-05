Governo: ecco l'odg del Cdm odierno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, convocato in data 21 maggio 2020 alle ore 18 a palazzo Chigi, esaminerà due decreti legislativi, rispettivamente sull'attuazione "della direttiva 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale" e sull'attuazione "dell'articolo 1 della direttiva (Ue) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni". E' quanto rende noto la presidenza del Consiglio. All'ordine del giorno figura anche l'esame di leggi regionali, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, oltre che la voce varie ed eventuali. (Com)