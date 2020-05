Trasporti: Pedica (Pd), Raggi pensa ancora a funivia ma dovrebbe riparare autobus e metro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma dopo il lockdown "è tornato tutto come prima: autobus vecchi che vanno a fuoco, stazioni della metropolitana chiude e la sindaca Raggi cosa fa? Pensa ancora alla funivia". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Per fare il sindaco - sottolinea Pedica - non basta usare la fantasia, bisogna stare con i piedi per terra e risolvere i problemi reali. Prima di parlare di funivie urbane, Raggi pensi a far riparare tutti gli autobus rotti che non possono uscire dalle rimesse per mancanza di manutenzione e alla sicurezza della metropolitana. Con quali fondi crede poi di realizzare un progetto cosi' imponente se ad oggi mancano anche i soldi per comprare un autobus nuovo? La campagna elettorale è ancora lontana. Non è ancora tempo di funivie e di pannolini lavabili. E poi, non credo che i romani ci ricascheranno", conclude. (Com)