Nepal: coronavirus, registrato il terzo decesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Nepal il numero di casi di coronavirus è salito a 453, dopo la conferma di 26 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, ed è stato registrato il terzo decesso. Lo ha riferito il ministero della Sanità nel suo bollettino odierno. Nel paese è in vigore dal 24 marzo il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali, prorogato più volte e previsto fino al 2 giugno. Tuttavia, sono stati autorizzati allentamenti delle restrizioni per i settori dell’agricoltura, dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia. (Inn)