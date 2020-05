Coronavirus: Brasile riceve 4,5 milioni di maschere N-95 dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' atterrato oggi presso l'aeroporto di Guarulhos, nello stato brasiliano di San Paolo, il settimo volo commerciale carico di maschere N95, strumento di protezione personale contro il contagio da coronavirus fondamentale per gli operatori sanitari esposti ad ambienti contaminati. La spedizione odierna da 4,5 milioni di unità del prodotto fa parte delle complessive 30 tonnellate di materiale acquistato dal governo brasiliano presso fornitori cinesi. Le maschere saranno distribuite dal ministero della Salute in tutto il paese. Il ministero delle Infrastrutture, responsabile dell'operazione di importazione, noleggerà altri 40 voli per trasportare i 240 milioni di maschere in arrivo. (segue) (Brb)