Coronavirus: Brasile riceve 4,5 milioni di maschere N-95 dalla Cina (2)

- La Cina, paese d'origine del virus, ha avviato diversi progetti di cooperazione per donare ai paesi dell'America latina risorse utili a fronteggiare l'emergenza. Oltre ad inviare aiuti a partner "storici" come Cuba e Venezuela, Pechino ha organizzato commesse in tutta la regione, dall'Argentina alla Colombia, dall'Ecuador alla Costa Rica. Corposo lo strumento di cooperazione attivato con il Messico, con aiuti distribuiti su venti voli. Di rilievo il "ponte aereo" stabilito con il Messico, che porterà mascherine chirurgiche, respiratori e altri presidi sanitari per un valore totale di 56 milioni di dollari statunitensi. (Brb)