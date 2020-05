Coronavirus: Fondazione Fiera Milano, ospedale costato 17,257 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue)”In attesa della rendicontazione definitiva sulle spese - possibile solo dopo che sarà stato ultimato il controllo di tutte le fatture” Fondazione Fiera Milano precisa che “è in grado di fornire un primo riepilogo relativo e una stima delle seguenti voci per l’intera struttura sanitaria: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, assistenza direzione lavori e coordinamento sicurezza: pari 393.342 mila euro, Opere Civili: 7,910 milioni di euro, Impianti Elettrici e Speciali: 4,540 milioni di euro, Impianti termomeccanici e anti incendio: 3,183 milioni di euro e Impianti Gas medicali: 1,230 milioni di euro”. Inoltre Fondazione ricorda che “il finanziamento dell’opera è avvenuto attraverso una raccolta fondi, che ha oggi superato i 21,6 milioni di euro, attraverso la costituzione di un Fondo da parte di Fondazione Fiera Milano presso la Fondazione di Comunità Milano che si occuperà, con il supporto di un Comitato di Garanti, della rendicontazione puntuale nei confronti dei donatori dei costi connessi alla realizzazione dell’Ospedale. Alla raccolta - chiarisce l’ente - hanno contribuito più di 5.000 donatori, singoli cittadini e imprese private a cui si sono aggiunti il Fondo McDonald’s Italia e Fondazione per l’Infanzia Ronald Mc Donald per l’emergenza Covid -19, per un importo di euro 881.225, e il Fondo Nexi Insieme per la Costruzione dell’Ospedale in Fiera Milano per un importo pari a 1 milione di euro, dedicati specificatamente ai moduli di degenza che compongono il progetto, interamente recuperabili. I fondi raccolti in eccedenza saranno destinati secondo le finalità previste del Fondo ad altre iniziative di utilità sociale a sostegno del sistema sanitario e della salute delle persone, tenendo conto anche del recente Decreto Legge “Rilancio” che ha apertamente indicato il riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 garantendo per le regioni italiane “..l’incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva…”(Art.2 - Titolo 1 Salute e Sicurezza)”.(com)