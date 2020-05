Africa: la Francia archivia il franco Cfa ma non molla la presa sul continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dando seguito all'annuncio fatto nel dicembre scorso, il governo francese ha adottato mercoledì un progetto di legge che pone le basi per un nuovo accordo di cooperazione tra Parigi e gli stati membri dell’Unione monetaria dell'Africa occidentale (Umoa). Il progetto prevede, fra i punti principali, l’abolizione del franco Cfa negli otto paesi membri Umoa (Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo) e la sua sostituzione con una nuova valuta, l’eco. Creato nel 1945 affinché la svalutazione del franco francese alla fine della seconda guerra mondiale non influisse sui mercati dei possedimenti francesi in Africa ma percepito di fatto come un freno allo sviluppo locale africano, il franco Cfa (Colonie francesi d’Africa, dal 1958 Comunità francese d’Africa) è da anni al centro di forti critiche. "Questa fine simbolica (del franco Cfa) doveva essere parte di un rinnovamento del rapporto tra Francia e Africa e scrivere una nuova pagina nella nostra storia", ha detto la portavoce del governo, Sibeth Ndiaye, annunciando l’adozione del progetto di legge. (segue) (Res)