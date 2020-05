Africa: la Francia archivia il franco Cfa ma non molla la presa sul continente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre al cambio del nome della valuta, che gli otto governi Umoa dovranno a loro volta ratificare, l’accordo mette nero su bianco alcune importanti modifiche ai termini di scambio tra Francia ed Africa, mettendo in particolare fine alla centralizzazione delle riserve dell’Umoa a Parigi. In base al testo, la Banca centrale degli Stati dell'Africa occidentale (Bceao) non dovrà più depositare la metà delle sue riserve di valuta estera presso il ministero del Tesoro francese, un obbligo percepito negli anni dai governi africani come umiliante retaggio coloniale, così come rappresentanti nominati da Parigi non siederanno più al Consiglio di amministrazione o nel Comitato di politica monetaria della Bceao, né nella Commissione bancaria dell’Unione. “Parigi si ritira da tutti gli organi direttivi dell’Unione”, si legge nel comunicato stampa conclusivo del Consiglio dei ministri, nel quale si sottolinea inoltre che con la riforma “il ruolo della Francia viene trasformato per diventare quello di un semplice garante finanziario”. (segue) (Res)