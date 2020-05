Africa: la Francia archivia il franco Cfa ma non molla la presa sul continente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fatto, tuttavia, la Francia conserverà un rapporto diretto molto forte con il continente, continuando a garantire la nuova valuta: quest’ultima manterrà una parità fissa con l’euro, sulla base di un valore (1 euro per 655,96 franchi Cfa) che secondo gli analisti muterà probabilmente quando nascerà la valuta comune dell'Africa occidentale. Per Parigi, la nuova relazione monetaria Francia-Africa si baserà su “nuovi meccanismi” che permetteranno nondimeno alla Francia di “monitorare il (suo personale) rischio finanziario”: fra questi, la regolare trasmissione di informazioni da parte della Bceao, o “incontri informali” con le varie autorità e istituzioni dell'Unione. Infine, in caso di crisi o di attivazione della garanzia, “i legami” tra Francia e paesi Umoa “saranno rafforzati per consentire scambi approfonditi” fra le parti, “in particolare nel quadro del Comitato di politica monetaria della Bceao”. Se per Parigi la cooperazione tra Francia e Umoa “prosegue su nuove basi”, il governo francese precisa che l’accordo continuerà a “garantire alla Francia il polso del rischio”. La nuova valuta che prenderà il posto del franco Cfa manterrà una parità fissa con l'euro e la sua garanzia di convertibilità sarà ancora fornita dalla Banca di Francia. (segue) (Res)