Africa: la Francia archivia il franco Cfa ma non molla la presa sul continente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il superamento del franco Cfa, annunciato in pompa magna dal presidente francese Emmanuel Macron nel corso di una visita ad Abidjan lo scorso 21 dicembre, risponde ad un sostanziale riposizionamento francese nei confronti del continente. “È stato ascoltando i vostri giovani che ho voluto avviare questa riforma. Il franco Cfa catalizza molte critiche alla Francia. I vostri giovani ci rimproverano per una relazione che giudicano post-coloniale. Quindi rompiamo gli ormeggi”, aveva dichiarato Macron nell'annunciare l'avvio di questa svolta “storica”. Nelle intenzioni di Parigi, la nuova valuta permetterà “di accompagnare l’Umoa nella sua volontà di partecipare al progetto di moneta unica nel quadro della Comunità economica e monetaria degli stati dell’Africa occidentale” (Cedeao). Senza contare che per il momento non sembrano voler aderire all’adozione di un “nuovo franco Cfa” neppure i sei paesi membri della Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale (Cemac) - Camerun, Ciad, Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centrafricana e Repubblica del Congo -, per ora hanno infatti aderito all’eco solo otto paesi Cedeao su 15, in un’area che è un fronte decisivo dal punto di vista internazionale. (segue) (Res)