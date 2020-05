Africa: la Francia archivia il franco Cfa ma non molla la presa sul continente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già a dicembre, l’annuncio della riforma era stato accolto freddamente dai sei paesi - Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria e Sierra Leone - che compongono la Zona monetaria dell’Africa occidentale (Wamz), e questo non tanto per l’intenzione di inserire una nuova valuta africana (la Wamz è stata istituita nel 2015 proprio con l'intenzione di creare una nuova valuta, l'eco appunto), quanto per l’accusa di un mancato dialogo fra tutti i paesi dell’area sulla sua definizione. In un comunicato congiunto pubblicato a fine dicembre, i ministeri dell’Economia e delle Finanze di Nigeria, Ghana, Liberia, Sierra Leone, Gambia e Repubblica di Guinea prendevano atto “con preoccupazione” dell’annuncio franco-ivoriano volto “a rinominare unilateralmente il franco Cfa in eco entro il 2020", sottolineando che a loro avviso quest’azione non era stata “conforme alle decisioni" della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) per un’adozione “regionale” della moneta unica. Sulla posizione del gruppo pesano in particolare il pensiero di Nigeria, prima economia continentale, e Ghana, il cui presidente Nana Akufo-Addo si è detto “determinato a fare il possibile per unirsi agli otto paesi Umoa adottando l’eco” ma “contrario” a fissare la nuova valuta sull’euro. Dichiarazioni, queste ultime, che aprono scenari di un possibile ancoraggio dell’eco allo yuan cinese, essendo il Ghana fra l’altro il principale partner di Pechino nell’area e la sua valuta (il cedi) piuttosto instabile. (segue) (Res)