Africa: la Francia archivia il franco Cfa ma non molla la presa sul continente (6)

- Senza la Nigeria, che da sola accentra quasi il 70 per cento del Pil dell'area Cedeao, una reale dinamica di integrazione monetaria regionale rischia infatti di non realizzarsi. Il ministro delle Finanze di Abuja, Zainab Shamsuna Ahmed, ha ripetutamente affermato che i paesi dell'Africa occidentale “non sono pronti” per alcuna unione monetaria che non soddisfi i seguenti criteri: un disavanzo di bilancio non superiore al 3 per cento, un’inflazione inferiore al 10 per cento ed un debito inferiore al 70 per cento del Pil. In questa fase, ha spiegato, solo il Togo soddisfa questi requisiti. Per Tokunbo Afikuyomi, della società di analisi economica con sede a Lagos Stears Business, la spinta della Costa d’Avorio a rinominare il franco Cfa potrebbe essere un modo per il paese di assumere la leadership regionale se la Nigeria non si unirà al progetto. Se il colosso petrolifero persegue da anni una politica economica protezionistica che spesso va contro l'integrazione regionale sostenuta da Cedeao, come avvenuto nel caso della recente creazione dell’Area di libero scambio continentale africana (Cfta), bisognerà vedere quali saranno le sue prossime mosse nel contesto dell’attuale crisi post-pandemia. (Res)