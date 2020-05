Speciale infrastrutture: Faraone (Iv), sbloccare opere e interrompere burocrazia asfissiante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per dare piena attuazione alla fase due, bisogna sbloccare le opere e interrompere la burocrazia, che è asfissiante. Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone, intervenendo in Aula dopo l’informativa del premier Giuseppe Conte. “Dobbiamo agire anche nella direzione di un piano shock delle infrastrutture ha affermato - dobbiamo sbloccare le opere e interrompere la burocrazia asfissiante. Bisogna, inoltre, agire sulle politiche per la famiglia, con particolare attenzione al lavoro delle donne”. (Rin)