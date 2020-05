Speciale infrastrutture: Masucci (Fit Cisl Lazio), al settore serve sostenibilità economica e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I problemi della mobilità in genere, ed in particolare del Porto di Civitavecchia, sono stati affrontati dal segretario generale della Fit-Cisl Lazio, Marino Masucci, nel corso di un video-confronto con Massimiliano Solinas, presidente Diocesano di Civitavecchia, e Domenico Barbera, responsabile della Pastorale sociale e del lavoro di Civitavecchia. "Il coronavirus – ha detto in una nota Marino Masucci- ha purtroppo inciso fortemente sul comparto Trasporti, attualmente in forte crisi: il trasporto aereo e il Tpl sono in grave flessione, così come quello marittimo e ferroviario, ad esclusione del traffico merci e della logistica distributiva. Per questi motivi non si può prescindere, in questa fase, dall'aiuto statale: l'investimento da parte degli enti statali è necessario, ma dovrebbe essere sottoposto a una serie di condizioni, quali il divieto di licenziamento e un impegno sull'innovazione. Non basta la sostenibilità economica dei progetti, serve anche quella sociale. Da tempo – ha scritto in una nota Masucci- ci occupiamo del porto, una piattaforma logistica che, date le sue caratteristiche, può assumere respiro nazionale e internazionale”. (Com)