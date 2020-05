Speciale infrastrutture: sindacati di Hop! accusano Air France di voler abbandonare tratte interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati della compagnia aerea Hop!, controllata di Air France, accusano il gruppo di voler "sacrificare" alcune linee interne con il pretesto della crisi del coronavirus e delle indicazioni del governo. "La nuova strategia di Benjamin Smith", direttore generale di Air France, consiste nell'abbandonare il "tessuto esagonale", si legge in un comunicato firmato dai sindacati di Hop! Per le organizzazione l'azienda starebbe puntando tutto sulla compagnia low-cost Transavia per i collegamenti da Orly e provincia. "Questo vuol dire che molte tratte dette interregionali saranno in futuro abbandonate o soppresse", fanno sapere i sindacati. (Frp)