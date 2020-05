Speciale infrastrutture: Lufthansa, negoziati con governo federale su salvataggio in dirittura d’arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gravemente colpito dalla crisi del coronavirus, il gruppo Lufthansa, facente capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, ha comunicato che i negoziati con il governo federale sul piano di di salvataggio da nove miliardi di euro sono “in dirittura d'arrivo”. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”. L'intesa prevede prevede l’ingresso dello Stato nel consiglio di sorveglianza dell'azienda con due seggi e una partecipazione del 25,1 per cento, pari a una minoranza di blocco. Tuttavia, spiegano fonti di Lufthansa, i due rappresentanti scelti dalle autorità tedesche eserciteranno il loro diritto di voto “solo in circostanze eccezionali”, come per esempio nel caso in cui sia necessario proteggere il gruppo da un'acquisizione. Lufthansa è da settimane in trattative con il governo federale sul piano di aiuti di Stato necessari per contrastare la crisi provocata dal blocco alle attività imposto dalla pandemia di coronavirus. Secondo alcune fonti coinvolte nei negoziati, l’accordo dovrebbe essere presentato oggi e dovrebbe prevedere un aumento di capitale di circa 9 miliardi di euro. Nella serata di ieri 20 maggio, il cancelliere tedesco Angela Merkel ha dichiarato che l’accordo su Lufthansa è atteso “a breve”, mentre il suo esecutivo è impegnato in “colloqui intensi” con il gruppo e la Commissione europea sull'intervento pubblico. (Res)