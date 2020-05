Fase 2: sindaco Ciampino, preoccupata per mancato rinnovo contratti di interinali e precari aeroporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dell'emergenza sanitaria e del blocco delle attività anche aeroportuali, anche se l'aeroporto di Ciampino è stato riaperto "purtroppo adesso abbiamo tutta una serie di persone che lavorano nell'indotto aeroportuale precari e interinali che oggi si trovano in grande difficoltà perché nessuno rinnoverà i loro contratti". Lo ha detto il sindaco di Ciampino, Daniela Ballico, intervistata nel programma Gli Inascoltabili in onda su Nsl radio e tv. Sul supporto offerto dal governo ai sindaci durante la fase uno dell'emergenza Ballico ha aggiunto: "Se ci siamo sentiti aiutati? Purtroppo devo dire che fino a oggi no. Intanto c'è stata poca chiarezza su ogni cosa. Sono state scaricate sui sindaci tutta una serie di responsabilità e di prescrizioni assolutamente inattuabili. Faccio un esempio per tutti: nel dpcm si dice che i parchi per i bambini si possono riaprire ma nell'allegato numero 8, del dipartimento delle politiche sociali e della famiglia, si legge che i giochi per i bambini devono essere puliti, dal gestore quindi dal comune, tutte le sere con un sapone neutro. Ditemi come fanno a pensare che io tutte le sere mando qualcuno a pulire i giochi".(Com)