- Al via lo studio di fattibilità del nuovo ospedale del Golfo di Gaeta. "I cittadini del Lazio avranno un nuovo ospedale - scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti -. Presentato dalla Asl il progetto per il nuovo ospedale del Golfo in provincia di Latina, una struttura moderna e innovativa per migliorare le cure per le persone". (Rer)