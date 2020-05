Difesa: M5s su sindacato militare, lavoro positivo in commissione su nostra proposta di legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Difesa è tornata a lavorare sulla proposta di legge a prima firma della deputata del Movimento 5 stelle Emanuela Corda che punta a garantire il diritto dei militari di Forze Armate e Forze di polizia di organizzarsi in sindacato. "Una riforma che il comparto aspetta da tempo ed è molto positivo il lavoro fatto in spirito di collaborazione in commissione per permettere al provvedimento di arrivare in Aula già nel mese di luglio", affermano in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Difesa alla Camera. "Il testo sul quale abbiamo lavorato è stato discusso ed emendato con una proficua discussione tra tutte le forze politiche. Da parte di tutti c'è la consapevolezza che il tema trattato è di rilievo per i lavoratori che indossano la divisa e i punti da considerare con attenzione sono stati molteplici", continuano. "Ci auguriamo di poter continuare su questa linea per concludere i lavori della commissione su questo provvedimento già martedì prossimo per consegnarlo poi all'esame dell'Aula", concludono.(Com)