- "Adesso prenderò in mano il dossier per aggiornamenti". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lasciando il Senato al termine dell'informativa in Aula ha risposto a chi gli chiedeva se si stesse pensando ad una multa qualora Arcelor Mittal decidesse di lasciare Taranto. (Rin)