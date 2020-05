Montenegro: celebrata oggi Giornata dell'indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata celebrata oggi in Montenegro la Giornata dell'indipendenza del paese. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, ha dichiarato che in questa giornata "è stata ripristinata" la dignità nazionale attraverso il referendum che nel 2006 ha sancito l'indipendenza dalla Serbia. "E' il giorno in cui abbiamo restituito la dignità nazionale e statale con una matita in mano. Abbiamo restituito il debito ai nostri gloriosi antenati e aperto una nuova prospettiva europea del Montenegro", ha detto Djukanovic in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (Mop)