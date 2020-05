Difesa: Trump ritira gli Usa dal Trattato sui cieli aperti del 2002, domani informerà la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Donald Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti da un altro dei più importanti accordi globali per il controllo delle armi: il Trattato sui cieli aperti, entrato in vigore dal 2002 per promuovere la trasparenza sulle attività militari condotte dai 34 paesi firmatari. Lo scrive oggi il "New York Times", secondo cui il capo della Casa Bianca informerà domani la Russia della decisione. Sempre stando allo stesso quotidiano, la scelta potrebbe indicare l'intenzione di Trump di cancellare un altro importante trattato con la Russia, il Nuovo Start, che limita a 1.550 i missili nucleari a disposizione dei due paesi e che dovrebbe scadere dopo l'inaugurazione del prossimo mandato presidenziale negli Stati Uniti. Il Trattato sui cieli aperti, negoziato tre decenni fa e firmato anche dall'Italia, autorizza gli Stati parte a condurre voli di osservazione disarmati sui territori di altre parti per verificare che non siano in preparazione azioni militari. Gli Stati Uniti hanno più volte accusato Mosca di violare l'accordo negando il sorvolo di città russe dove, si ritiene, sarebbero dispiegate testate militari in grado di raggiungere l'Europa. Le agenzie d'intelligence Usa sospettano inoltre che la Russia sorvoli gli Stati Uniti per mappare infrastrutture strategiche che potrebbero essere bersaglio di attacchi informatici. In particolare, Trump in persona sarebbe stato irritato dalla scoperta di un aereo russo che nel 2017 avrebbe sorvolato il Golf club di sua proprietà a Bedminster, New Jersey. (Nys)