Fase 2: FI, per scuole guida di fatto nessuna ripartenza

Inutile permettere la riapertura delle attività se poi si frappongono ostacoli insormontabili. Stiamo parlando di circa settemila aziende, oltre 30 mila persone che vi lavorano, a cui per inspiegabili ragioni viene di fatto impedita la ripresa, caricando di gran parte delle attività le motorizzazioni civili, che già in tempi normali non hanno dato prova di grande efficienza". Lo affermano in una nota congiunta i deputati di Forza Italia Roberto Novelli, Giorgio Mulè, Mauro D'Attis, Francesco Paolo Sisto, Stefano Mugnai e Simona Vietina, annunciando la richiesta di audizione alla Camera del responsabile della direzione generale per la Motorizzazione. "E' necessario fare chiarezza e mettere nero su bianco gli impegni che le motorizzazioni civili si assumono per garantire il servizio ai cittadini e permettere agli imprenditori di svolgere il loro lavoro. Esattamente il contrario di quanto è emerso in queste ore. Per gli esami di teoria – spiegano – le scuole guida dovranno prendere in affitto sale conferenza o altri spazi, mentre per la pratica dovranno organizzare i collegamenti con la Motorizzazione civile, unico soggetto che al momento può effettuare il servizio. Inoltre, l'imposizione di una distanza interpersonale così grande obbligherà le scuole guida a replicare la stessa lezione più volte, con consistente aggravio di costi; infine era stata concordata una riduzione della durata degli esami di guida, anche per permettere uno smaltimento degli arretrati, ma le linee guida hanno riportato la durata a 40 minuti, con tanto di doppia sanificazione tra la prima e la seconda parte della prova. Il trionfo della complicazione". "Infine è grave l'assenza totale di indicazioni circa rinnovi e conseguimenti delle carte di qualificazione del conducente. Parliamo di abilitazioni necessarie per condurre mezzi che trasportano merci o persone, molte delle quali in scadenza: l'Unione europea non ritiene valida la proroga disposta dall'Italia, paralizzando di fatto il traffico merci e le esportazioni", concludono i deputati azzurri.