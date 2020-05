Decreto Rilancio: Villarosa (M5s), bene Dl ma tutelare settori colpiti da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il DL Rilancio ha tutte le iniziative necessarie per affrontare la crisi post emergenza. Le misure fortemente volute dal M5S al Governo puntano a garantire un immediato rilancio dell'economia nazionale, consentendo alle imprese di gestire la crisi di liquidità e di compensare il mancato profitto dovuto al lockdown dell'emergenza. Lo annuncia in una nota il Sottosegretario al Ministero dell'Economia Alessio Villarosa. "Sarebbe, però, opportuno provare a diversificare gli interventi in modo tale da tutelare settori estremamente colpiti dall'emergenza Covid come il settore dello spettacolo e del wedding. In questi casi, infatti, il parametro del fatturato del mese di aprile 2019 potrebbe non essere adeguato perché gli eventi hanno una diversa concentrazione – e quindi fatturazione – durante l'arco dell'anno e la maggior parte di quelli previsti per il periodo estivo 2020 sono stati annullati. Per i settori estremamente colpiti dall'emergenza sarebbe quindi opportuno parametrare gli indennizzi alla media mensile dell'anno 2019", aggiunge. (Rin)