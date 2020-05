Fase 2: Fipe Confcommercio Roma, pubblici esercizi contrastino casi movida irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la curva dei contagi dovesse tornare a salire e fosse necessario disporre ulteriori chiusure, "sarebbe un dramma per tutti. Ecco perché è importante rispettare le norme di sicurezza che ci siamo dati a partire dall’impedimento di assembramenti, dal distanziamento interpersonale e dall’uso delle mascherine". È questo l’appello ai titolari dei locali lanciato da Luciano Sbraga, responsabile di Fipe Confcommercio Roma. "È evidente - aggiunge la nota - che la battaglia contro il covid-19 si fa insieme, ognuno per le responsabilità che gli appartengono. Per parte nostra invitiamo i gestori degli esercizi a fare da argine contro la movida irresponsabile proponendo modalità di consumo che non favoriscano assembramenti e raccomandando ai clienti distanziamento e, quando possibile, l’uso della mascherina. Ma senza l’assunzione di responsabilità da parte dei consumatori ogni sforzo sarà vano".(Com)