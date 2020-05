Medio Oriente: Pd, sostenere appello Burg per azione di pace Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l’annessione della Cisgiordania annunciata dal premier di Israele Benjamin Netanyahu rischiano di essere fatali per la pace tra israeliani e palestinesi. E' quanto scrivono in una nota il vicepresidente e la capogruppo Pd della commissione Esteri alla Camera, Piero Fassino e Lia Quartapelle, e il capogruppo della commissione Esteri al Senato, Alessandro Alfieri. "Insieme ad altri parlamentari dell’Unione europea abbiamo firmato l’appello di Avraham Burg, ex presidente della Knesset, per chiedere un'azione europea per evitare il peggio”, aggiungono. (Res)