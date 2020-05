Decreto Imprese: Forza Italia, grazie a nostro lavoro importanti novità per settori strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati di Forza Italia delle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera affermano: "Grazie al lavoro di Forza Italia la Sace promuoverà l'internazionalizzazione di settori strategici come la filiera agricola nazionale, il settore del turismo, del tessile, della moda e degli accessori, le fiere, lo sviluppo di piattaforme per la vendita online dei prodotti del Made in Italy, i congressi e gli eventi anche digitali rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati e la formazione. Le commissioni Finanze e Attività produttive della Camera", continuano i parlamentari in una nota, "hanno, infatti, approvato importanti modifiche al decreto Liquidità, seguendo la linea tracciata dai nostri emendamenti e dalle nostre proposte. Un ottimo risultato che conferma la bontà dell'azione parlamentare di Forza Italia per migliorare sensibilmente i provvedimenti del governo", concludono gli esponenti di FI, "nell'esclusivo interesse del Paese e del sistema Italia".(Com)