Difesa: ministero Esteri russo, Usa chiariscano obiettivi presenza militare nei Caraibi

- La Russia vorrebbe conoscere il vero scopo della presenza della US Navy e della Air Force nei Caraibi. Sullo sfondo delle notizie sull'Iran che invia petroliere in Venezuela, la proiezione statunitense nella regione sembra un tentativo di stabilire un blocco marittimo del paese sudamericano. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Secondo il Pentagono, la marina degli Stati Uniti ha formato un gruppo di attacco nei Caraibi. Tre cacciatorpediniere accompagnate da una nave della costiera e aerei antisommergibile sono stati trasferiti lì. L'obiettivo dichiarato in questi passaggi è quello di garantire la sicurezza dello spazio marittimo per Washington. Non si osservava una tale proiezione di forze nella regione da molto tempo", ha dichiarato Zakharova durante un briefing con la stampa. (segue) (Rum)