Difesa: ministero Esteri russo, Usa chiariscano obiettivi presenza militare nei Caraibi (2)

- La portavoce del ministero degli Esteri ha osservato che il rapporto sull'addestramento del personale pubblicato dal Comando meridionale degli Stati Uniti "testimonia la sua preparazione all'atterraggio su imbarcazioni di grandi dimensioni, e non all'intercettazione di piccole imbarcazioni ad alta velocità, quali indicate negli obiettivi statunitensi in questo caso". "Il collegamento delle navi alle manovre è coinciso con la comparsa di informazioni sull'Iran che invia petroliere per consegnare carburante al Venezuela. In questo contesto, gli sforzi degli Stati Uniti sembrano un tentativo di stabilire un blocco marittimo del Venezuela", ha dichiarato la Zakharova. Il ministero degli Esteri russo chiede alla controparte statunitense di confermare che la presenza sia orientata unicamente a sopprimere le attività illegali. (Rum)