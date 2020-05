Francia: nei giorni festivi obbligo di mascherina per turisti a Mont-Saint-Michel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi e fino al primo giugno, per i giorni festivi e i fine settimana, il comune di Mont-Saint-Michel, in Francia, impone l'obbligo di mascherina a tutti i visitatori tra le 10 e le 18. "Non ci saranno multe nell'immediato", ha fatto sapere Thomas Velter, direttore dello Stabilimento pubblico a vocazione industriale e commerciale della municipalità. "La polizia farà prima di tutto della pedagogia", ha aggiunto Velter. Il direttore dell'Epic ha poi ricordato che le mascherine sono già in vendita sul posto in molti esercizi commerciali. Mont-Saint-Michel è una delle mete turistiche più importanti in Francia. Ad oggi l'isolotto è accessibile al pubblico, ma l'abbazia resta chiusa. (Frp)