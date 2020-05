Sicurezza: Forza Italia, governo intervenga subito per idonei esclusi da Polizia di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, e i senatori Dario Damiani, Giuseppe Moles, Maurizio Gasparri e Roberto Berardi invitano il governo ad intervenire subito e a non nascondersi "dietro i tempi di attesa della pronuncia della Corte costituzionale per risolvere l'annosa questione del concorso per Allievi agenti di Polizia, dal quale sono stati esclusi gli idonei con più di 26 anni di età. Con i loro rappresentanti, infatti", continuano i parlamentari in una nota congiunta, "l'esecutivo aveva preso un impegno per predisporre un provvedimento ad hoc che consentisse a questi giovani di coronare il sogno di vestire la divisa. Ora rispetti la parola data. Non è più comprensibile un'ulteriore perdita di tempo e soprattutto non è accettabile che questi giovani debbano pagare sulla loro pelle gli errori del governo nell'emanazione di norme confuse e contraddittorie. Auspichiamo, pertanto - aggiungono i senatori azzurri - che il ministro dell'Interno si faccia interprete di questa necessità e agisca con solerzia ed efficacia".(Com)