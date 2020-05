Cultura: domani riapre il Maxxi di Roma, oltre 80 gli istituti della cultura italiana riaperti al pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la riapertura domani del Maxxi di Roma sono oltre 80 i luoghi della cultura statali nuovamente aperti al pubblico, sulla base delle disposizioni previste dal Dpcm 17 maggio 2020. Da oggi - si legge in comunicato del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo - i visitatori potranno accedere alla Galleria Nazionale di Cosenza, la Cattolica di Stilo, il Museo e Parco Archeologico di Scolacium, il Museo Archeologico Nazionale la Civitella di Chieti, il Giardino di Boboli a Firenze. Già aperte al pubblico in questi giorni, inoltre, la Biblioteca Statale del Monumento di Santa Scolastica a Subiaco, la Biblioteca Nazionale di Napoli, la Biblioteca Nazionale di Cosenza, la Biblioteca Universitaria di Cagliari, la Biblioteca Universitaria di Napoli, la Biblioteca Universitaria di Sassari, la Biblioteca Statale di Cremona, la Biblioteca Statale Isontina di Gorizia, la Biblioteca Statale di Macerata, la Biblioteca Statale Antonio Baldini di Roma, la Biblioteca del Monumento Nazionale di Casamari, la Biblioteca del Monumento Nazionale di Cava, la Biblioteca del Monumento Nazionale di Grottaferrata, la biblioteca del Monumento nazionale di Santa Giustina, la Biblioteca del Monumento Nazionale di Trisulti, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Orari e modalità di apertura sono verificabili sui siti internet dei singoli istituti culturali.(Com)