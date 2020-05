Lombardia: Comazzi (Fi) a Mazzali (Fd'I), la politica si fa in aula e non su Facebook

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale dichiara in una nota: “In un momento delicato come quello che sta vivendo Regione Lombardia, la collega di Fratelli d’Italia Barbara Mazzali trova il tempo di attaccare Forza Italia e il presidente della commissione Agricoltura Ruggero Invernizzi su Facebook per alcuni emendamenti sulla caccia approvati ‘a sua insaputa’. Dov’era infatti la Mazzali quando questi emendamenti sono stati presentati? La collega non ha fatto alcun intervento né ha chiesto modifiche al testo degli stessi. I cacciatori lombardi, così come le guardie venatorie, sappiano che l’attivismo social dell’esponente di Fdi non ha trovato riscontro in Consiglio regionale, dove il suo contributo al dibattito è stato a dir poco impalpabile”. “Alla collega - afferma - chiediamo di non fare ‘sparate’ su Facebook, per usare un termine a lei caro, e di lavorare un po’ di più in Consiglio regionale”. (Com)