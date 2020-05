Fase 2: Pernarella (M5s Lazio), ok a incremento trasporti per turismo di prossimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incremento delle corse Cotral nel fine settimana, revisione delle linee extraurbane Cotral e linee dedicate a percorsi tematici, collegamenti diretti tra le isole di Ponza e Ventotene, biglietti a tariffa ridotta per chi raggiunge le mete turistiche del Lazio in treno: sono questi i quattro punti "focali" accolti dalla Giunta regionale e posti dalla consigliera regionale M5s del Lazio, Gaia Pernarella all'attenzione della presidente di Cotral e degli assessori regionali ai Trasporti e al turismo, oggi in commissione congiunta Trasporti e Turismo. "La commissione - scrivono i consigliere M5s - è chiesta settimane fa proprio da noi come gruppo consiliare M5s del Lazio per trovare soluzioni al collegamento delle località turistiche della regione con i territori, soprattutto alla luce dell'emergenza coronavirus e del possibile aumento del turismo di prossimità, che vedrà i cittadini del Lazio a trascorrere le proprie vacanze estive all'interno della regione". "Per fare questo, è necessario sostenere e potenziare il trasporto pubblico per garantire a tutti i cittadini il raggiungimento in sicurezza delle mete turistiche: un'occasione per sostenere anche l'economia turistica locale e rilanciare le bellezze naturalistiche del Lazio – dichiara la consigliera regionale 5stelle, Gaia Pernarella - Come già evidenziato nel 2015 con una mia interrogazione, le corse Cotral nel fine settimana sono state ridotte, soprattutto per le località di interesse turistico del Lazio: l'obiettivo ora, è quello di rivedere istituite alcune delle corse domenicali Cotral tagliate in passato". (segue) (Com)