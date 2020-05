Incidenti stradali: è morto il pedone investito a Milano in viale Monza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, un suv Mercedes con alla guida una 65enne all'incrocio di viale Monza con via Chioggia ha frenato improvvisamente ed è stato colpito da dietro da un van che precedeva. A causa dell'impatto il suv ha carambolato e colpito due auto in sosta, una delle due è finita addosso alla vittima 76enne che si trovava sul marciapiede. È ancora in fase di accertamento a cosa sia dovuta la frenata improvvisa della donna. (Rem)