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سيناتوره إيطالية تطالب باستئناف الحوار بين إسرائيل و الفلسطينيين

روما, 21 mag 16:45 - (Agenzia Nova) - طالبت ستيفانيا كراكسي، عضوة مجلس الشيوخ الإيطالي عن حزب (فورتسا إيطاليا ) ونائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، بضرورة استئناف فوري للحوار بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، لتجميد القرارات ذات الصلة على الفور التي تسببت في تصعيد خطير وغير متوقع.

وأضافت كراكسي: "لأننا لسنا في وجود تصعيد بل عشية نزاع هو جزء من منطقة طغت عليها الاشتباكات والتوترات"، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأوضحت كراكسي أن القضية الإسرائيلية الفلسطينية ليست جديدة، ولكن ما هو جديد والذي تغير في هذه الفترة الزمنية هو السياق السياسي بأكمله والتوازن والديناميكيات التي تمر عبر الشرق الأوسط.

وتابعت السيناتوره الإيطالية أن انفجار حرب جديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين يخاطر بإثارة سلسلة من ردود الفعل ويؤدي إلى صراع أوسع نطاقا يشعل المنطقة بأكملها. (نوفا)
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