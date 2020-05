Grecia-Israele: dichiarazione congiunta dei presidenti per 30mo anniversario dei rapporti diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Grecia e Israele, Katerina Sakellaropoulou e Reuven Rivlin, hanno firmato una dichiarazione congiunta in occasione del 30mo anniversario dei rapporti diplomatici tra i due paesi e per "celebrare il passato, il presente ed il futuro dei rapporti bilaterali". La dichiarazione evidenzia i progressi fatti dal momento del riconoscimento di Israele da parte della Grecia il 21 maggio 1990, in particolare negli ultimi anni nei settori dell'energia, del turismo, della difesa, della tecnologia, degli investimenti e della cultura. "Oltre ai forti legami politici, questo rapporto si è sviluppato molto negli ultimi anni", dichiarato i due presidenti, elogiando anche la cooperazione trilaterale con Cipro, "sostenuta dagli Usa, per il rafforzamento della sicurezza regionale, della stabilità e della crescita". "Il piano per il gasdotto East Med rafforza la sicurezza dell'Ue e avvicina ulteriormente i nostri vicini nel Mediterraneo orientale", si legge nella dichiarazione.(Gra)