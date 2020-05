Coronavirus: Baffi (Iv), Regione Lombardia sostenga l'implementazione della cura con plasma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patrizia Baffi, Consigliere Regionale di Italia Viva dichiara in una nota: "Regione Lombardia intervenga a sostegno dell'utilizzo del plasma iperimmune con determinazione e scelte chiare: la cura al plasma, che si è rivelata ad oggi la cura più efficace ed è in fase di sperimentazione anche sugli anziani ospiti delle Rsa, la categoria più a rischio in questa pandemia, è la terapia su cui in questo momento possiamo e dobbiamo investire, senza naturalmente precludere la possibilità di sviluppare anche altre terapie laddove si rivelassero utili." "Non abbiamo tempo da perdere: la velocità di recupero del plasma è fondamentale, in quanto non si ha contezza per ora di quanto durino gli anticorpi nel plasma dei pazienti guariti" prosegue Patrizia Baffi, "La banca dati del plasma, che si costruirebbe attraverso lo stoccaggio e il congelamento degli anticorpi con un processo di cristallizzazione, deve essere alimentata quindi al più presto nella nostra regione, con una raccolta coordinata, per intervenire sulla pandemia in atto e per premunirci per il futuro. Gli anticorpi vanno congelati rapidamente affinché possano garantire la loro efficacia per almeno due anni: non possiamo correre il rischio di farci trovare impreparati una seconda volta e non possiamo stare fermi in attesa di un vaccino". "Auspico che Regione Lombardia, nell'interesse di tutti i cittadini lombardi, sappia cogliere l'opportunità di valorizzare i risultati raggiunti dalle sperimentazioni di Mantova e Pavia e si attivi da subito per sostenere la diffusione di un protocollo e la creazione, attraverso lo stanziamento di risorse regionali, della banca dati del plasma iperimmune" conclude Patrizia Baffi.(Com)