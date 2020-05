Puglia: domani in videconferenza il nuovo piano regionale contro abbandono rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani alle ore 11, una videoconferenza stampa dell'assessore Gianni Stea sul piano di contrasto all'abbandono di rifiuti e per il rafforzamento del servizio di raccolta degli ingombranti illecitamente deposti lungo le strade. Lo ha riferito in una nota la Regione Puglia: "Un piano che, in sinergia con Ager l'agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti possa agire sul versante delle deterrenza, della repressione e non ultimo, della prevenzione in particolar modo lungo le strade provinciali. Sarà infatti siglato un protocollo con polizia locale provinciale e vigilanza ambientale al fine di garantire la gestione delle fototrappole". (Ren)