Roma: Guerrini (M5s), confronto su istituto ferie solidali per dipendenti capitolini, obiettivo è consolidarlo (2)

- "Attraverso questo istituto - prosegue la presidente M5s della commissione Pari opportunità di Roma -, il dipendente può cedere in tutto o in parte, su base volontaria e a titolo gratuito mediante atto scritto al proprio dirigente, le proprie ferie ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute. Una possibilità prevista e disciplinata a livello centrale dal d.lgs. 151/2015, a cui i dipendenti capitolini potranno ricorrere fino al 30 settembre 2020. Con l'attivazione degli strumenti citati, Roma Capitale - sottolinea Guerrini - ha raggiunto un duplice obiettivo: da un lato la tutela dell'incolumità del proprio personale, ivi compreso quello delle Partecipate, dall'altro l'adesione a nuove e innovative tipologie organizzative che hanno valorizzato e ottimizzato il lavoro dei dipendenti coinvolti. L'obiettivo - conclude - è quello di consolidare tali istituti e di portarli a regime a emergenza finita, sulla scia di un processo di una radicale riconsiderazione dei vecchi schemi oramai irreversibile e finalizzato ad assicurare la massima efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa". (Com)