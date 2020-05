Scuola: Ascani (Pd) su edilizia scolastica, intesa per 855 milioni a Province e Città Metropolitane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni sul DPCM che dà il via libera allo stanziamento di 855 milioni per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane. Lo afferma il viceministro dell'Istruzione Anna Ascani. "Abbiamo definito i criteri di riparto e adesso, attraverso un successivo DM, queste risorse potranno essere assegnate rapidamente e trasformarsi quanto prima in cantieri. Un'ottima notizia: i territori hanno bisogno di questi fondi per ripartire. E così facendo possiamo assicurare ai nostri studenti istituti sicuri strutturalmente e sostenibili. Stiamo lavorando bene, condividendo le responsabilità e agendo rapidamente", aggiunge Ascani, secondo cui le risorse verranno ripartite tra Province e Città metropolitane, tenendo conto del numero di studenti e del numero di edifici scolastici. "Saranno gli enti proprietari degli edifici a individuare gli interventi. Il Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adotterà, quindi, un decreto di individuazione degli interventi da finanziare", dichiara ancora il viceministro. (Rin)