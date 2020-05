Germania: Ihw, nel terzo trimestre crescita del Pil al 10,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trascinata in declino dalla crisi del coronavirus, la crescita della Germania potrebbe sperimentare un sorprendente rimbalzo nel terzo trimestre del 2020, con un incremento del Pil pari al 10,7 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. È quanto prevede l'Istituto Leibniz per la ricerca sull'economia di Halle, in Sassonia-Anhalt (Iwh). Come riferisce il settimanale “Wirtschaftswoche”, la stima dell'Iwh si basa su due presupposti. In primo luogo, non deve verificarsi una seconda ondata di Sars-Cov2. Secondariamente, la vita sociale e l'economia della Germania devono proseguire verso la normalizzazione. “Quando la vita sociale riprenderà, i consumi privati ​​dovrebbero in qualche modo favorire l'economia”, ha detto a “Wirtschaftswoche” il vicedirettore dell'Iwh Oliver Holtemoeller. Tuttavia, una ripresa sostenibile della Germania sarà possibile soltanto se anche il commercio estero tornerà a crescere. (Geb)