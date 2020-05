Trasporti: Battisti (Ferrovie) su tratta Torino-Reggio Calabria, nuovo servizio che avvicina le persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta il Frecciarossa arriva a Reggio Calabria: il treno simbolo dell’eccellenza italiana nell’Alta velocità collegherà la città al sistema Av. Così l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane, Gianfranco Battisti, commentando il nuovo collegamento annunciato oggi. “Un nuovo servizio che avvicina le persone nel momento in cui il paese deve ripartire: l’arrivo del Frecciarossa contribuirà alla ripartenza e al rilancio dell’economia e del settore turistico della Calabria e dell’intero Sud Italia”, ha detto. (Com)